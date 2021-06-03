В Кирове пройдет первый уличный квартирник

В ближайшие выходные Кирове состоится уличный квартирник под названием «Природа в городе». Мероприятие пройдет впервые в нашем городе и будет приурочено к Дню эколога. Организатором выступит информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ).
Квартирник запланирован на 5 июня. По словам куратора события Светланы Кекиной, в этот день на набережной Грина будет работать 8 площадок, призванных показать жителям, как правильно пользоваться природой. В программе – настольные игры, научные и музыкальные мероприятия, экоквесты и даже художественная площадка. Участники городского квартирника познакомятся с Ежовским озером и побывают в местах исторической застройки на улице Пристанской.
Идея квартирника родилась в городских сообществах. Проект полностью волонтерский, зарабатывать на нем не планируется. Средства, собранные музыкантами иди художниками, будут полностью направлены на восстановление парков и скверов Кирова.
Экологический квартирник не единственное мероприятие, запланированное ИЦАЭ на это лето. В ближайшее время кировчан ждет «Научная лужайка» — летняя интерактивная площадка с игровыми зонами, где будут проходить лектории, кинопоказы и всевозможные обсуждения. Принимать участие в мероприятиях смогут как дети, так и взрослые.
Программа квартирника «Природа в городе»
Амфитеатр верхней набережной Грина
С 12 до 18 часов – выступления кировских музыкальных групп:
- 13.00 — арт-комьюнити Ветер
- 15.00 — Акустический дуэт «Рандеву»
- 16.00 — Los Chotatamos
- 17.00 — «ПОЛЬ ШАНЕЛЬ»
Шахматный домик, Александровский сад
- 11.00 -15.00 экологические игры на Научной лужайке от ИЦАЭ Кирова
- 15.00 — 18.00 настольные и живые игры с арт-комьюнити Ветер
- 18.00 — 18.30 «Что может быть на нижней набережной» с Архитектурная студия «ДВАЖДЫ ДВА»
- 18.30 Кино
Арка Вятского кремля, Динамовский 26, 28
- 12.00 -18.00 Самоварня
- 12.00 — 18.00 Фотовыставка «Птицы Кирова»
- 15.30 — 16.30 экскурсия по Архиерейскому подворью от Том Сойер Фест на Вятке
Пристанская (у рыбки)
- 14.00 — 20.00 Художественная выставка «Ежовка»
- 14.00 — 15.30 Экскурсия «в Порт» с Ксенией Логиновой
- 15.00 — 17.00 Экоквест с Варварой Жилиной
Ежовка
- 11.00 — 12.30 Пленэр на видовой точке на Трифонов Монастырь с Ксенией Логиновой
Кикиморская Гора, Урицкого 42
- 10.30 — 11.00 Встреча с Кикиморой Вятской от Летучий Корабль
- 11.00 Экскурсия «Тропинка к Ежовскому озеру» с Экоклубом ЛЕС
Гагаринский парк
- 7.00 — 7.30 Утренняя гимнастика со специалистом Вятский Центр Кинезитерапии | г. Киров
- 8.00 — 14.00 Зеленый Марафон Сбербанка
Вятка без (! мусора) и Вятский Центр Кинезитерапии | г. Киров , Молодая Гвардии 14б.
- 11.00 -11.30 Лекция от специалиста по кинезиологическому массажу Власовой Екатерины «Прикладная кинезиология. Восстановление здоровья с ее помощью»
- 11.30 — 13.00 Мастер-класс от психолога Антона Алакшина «В здоровом духе живет здоровое тело. Как человек теряет здоровье? Что такое психосоматика?»
- 15.00 — 15.45 Экскурсия по экоцентру и Мастер-класс по РСО. Записывайтесь у ВбМ.
- 17.00 — 17.45 Мастер-класс по сортировке мусора для участников экоквеста