В Кирове пройдет первый уличный квартирник

В ближайшие выходные Кирове состоится уличный квартирник под названием «Природа в городе». Мероприятие пройдет впервые в нашем городе и будет приурочено к Дню эколога. Организатором выступит информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ).

Квартирник запланирован на 5 июня. По словам куратора события Светланы Кекиной, в этот день на набережной Грина будет работать 8 площадок, призванных показать жителям, как правильно пользоваться природой. В программе – настольные игры, научные и музыкальные мероприятия, экоквесты и даже художественная площадка. Участники городского квартирника познакомятся с Ежовским озером и побывают в местах исторической застройки на улице Пристанской.

Идея квартирника родилась в городских сообществах. Проект полностью волонтерский, зарабатывать на нем не планируется. Средства, собранные музыкантами иди художниками, будут полностью направлены на восстановление парков и скверов Кирова.

Экологический квартирник не единственное мероприятие, запланированное ИЦАЭ на это лето. В ближайшее время кировчан ждет «Научная лужайка» — летняя интерактивная площадка с игровыми зонами, где будут проходить лектории, кинопоказы и всевозможные обсуждения. Принимать участие в мероприятиях смогут как дети, так и взрослые.

Программа квартирника «Природа в городе»

Амфитеатр верхней набережной Грина

С 12 до 18 часов – выступления кировских музыкальных групп:

13.00 — арт-комьюнити Ветер

15.00 — Акустический дуэт «Рандеву»

16.00 — Los Chotatamos

17.00 — «ПОЛЬ ШАНЕЛЬ»

Шахматный домик, Александровский сад

11.00 -15.00 экологические игры на Научной лужайке от ИЦАЭ Кирова

15.00 — 18.00 настольные и живые игры с арт-комьюнити Ветер

18.00 — 18.30 «Что может быть на нижней набережной» с Архитектурная студия «ДВАЖДЫ ДВА»

18.30 Кино

Арка Вятского кремля, Динамовский 26, 28

12.00 -18.00 Самоварня

12.00 — 18.00 Фотовыставка «Птицы Кирова»

15.30 — 16.30 экскурсия по Архиерейскому подворью от Том Сойер Фест на Вятке

Пристанская (у рыбки)

14.00 — 20.00 Художественная выставка «Ежовка»

14.00 — 15.30 Экскурсия «в Порт» с Ксенией Логиновой

15.00 — 17.00 Экоквест с Варварой Жилиной

Ежовка

11.00 — 12.30 Пленэр на видовой точке на Трифонов Монастырь с Ксенией Логиновой

Кикиморская Гора, Урицкого 42

10.30 — 11.00 Встреча с Кикиморой Вятской от Летучий Корабль

11.00 Экскурсия «Тропинка к Ежовскому озеру» с Экоклубом ЛЕС

Гагаринский парк

7.00 — 7.30 Утренняя гимнастика со специалистом Вятский Центр Кинезитерапии | г. Киров

8.00 — 14.00 Зеленый Марафон Сбербанка

Вятка без (! мусора) и Вятский Центр Кинезитерапии | г. Киров , Молодая Гвардии 14б.