В Кирове пройдет вечер научных страшилок

В пятницу 13 августа в баре «Конструктор-практик» в Кирове состоится вечер научных страшилок. Организатором мероприятия выступает Информационный центр по атомной энергии.

Вечер пройдет в формате ток-шоу. Темой дискуссии станет исчезновение. В ходе беседы кандидат сельскохозяйственных наук Александр Софронов расскажет, правда ли, что каждую секунду на Земле исчезает участок леса размером с футбольный стадион и куда пропадают пчелы с пасеки. А клинический психолог Надежда Бушмелева ответит на вопрос, куда пропадают детские воспоминания.

Мероприятие состоится 13 августа в 18 часов в баре на Дерендяева, 33б. Участие бесплатное, но с предварительной регистрацией по ссылке.

Ранее мы писали, что в Кирове пройдет фестиваль #ВместеЯрче.