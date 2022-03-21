В Кирове пройдут гастроли Чувашского государственного ТЮЗа

1-3 апреля в Кирове пройдут гастроли Чувашского государственного ордена Дружбы народов театра юного зрителя им.Сеспеля.

На сцене «Тетра на Спасской» зрители увидят три спектакля: «Метель» по повести Пушкина, «Шинель» по произведению Гоголя и «Аленький цветочек» по сказке Аксакова.

«Чувашский ТЮЗ приедет в Киров благодаря «Большим гастролям» — федеральной программе, призванной формировать и объединять единое культурное пространство страны», — рассказывает заместитель председателя правительства Кировской области Андрей Маури.

Билеты на спектакли можно купить по программе «Пушкинская карта».

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Фото cheb.ru