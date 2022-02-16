В Кирове пройдут испытания новой вакцины от COVID-19

Министерство здравоохранения РФ одобрило проведение I и II фазы клинических исследований новой вакцины против коронавируса. Препарат создан на основе вирусоподобных частиц (VLP).

Испытания пройдут на базе семи медучреждений Санкт-Петербурга, Кирова, Перми, Новосибирской области, Москвы и Московской области. В них примут участие 600 человек в возрасте от 18 до 55 лет.

Исследование продлится 21 день. Оно позволит оценить выработку иммунитета, переносимость и безопасность вакцины при ее двукратном введении.

Название препарата – «VLP-корона». Разработчик вакцины – Центр имени Гамалеи.