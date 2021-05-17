В Кирове пройдут премьерные показы Лондонского анимационного фестиваля LIAF 2021

Кировчане смогут познакомиться с коротким анимационным метром в «Галерее Прогресса».

Для жителей нашего города отобрали 9 лент Лондонского анимационного фестиваля. Все они по мнению организаторов смогут продемонстрировать гостям что мультфильмы бывают не только для детей. Зрители увидят разно жанровые истории: кукольную анимацию, 2D-покадровую анимацию, коллаж и цифровую анимацию.

Премьерный показ запланирован на четверг, в воскресенье будет повтор. 9 анимационных фильмов покажут за 1 час 18 минут, так как каждый фильм в среднем длится 6-7 минут. На экране будут фильмы на английском, корейском и венгерском языках, но тем, кто не полиглот опасаться нечего: для них будут русские субтитры.

Стоимость билетов: 300 р. Их можно приобрести на сайте. Там же более подробная информация о лентах, которые привезли в Киров организаторы фестиваля.

Ранее мы сообщали о том, что фестиваль «Золотой телёнок» в Кирове прошёл в обновлённом формате.

Фото: lenta.kharkiv.ua