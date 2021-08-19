В Кирове пройдут тараканьи бега

21 августа в Кирове состоится экологический праздник «Знакомьтесь – шестилапые!» (0+). Мероприятие организует областной краеведческий музей.

Праздник начнется в 10 часов на площадке у главного здания музея на улице Спасской, 6. Для самых маленьких участников пройдет викторина «Большие вопросы про маленьких насекомых». В качестве призов – билеты на выставку «Природа вятского края».

В 12.30 и 13.00 гости праздника смогут посетить выставку «Знакомые незнакомые насекомые». Посетителям расскажут о насекомых Кировской области и об обитателях тропических лесов. Кировчане смогут увидеть самую большую стрекозу и самого крупного жука вятских широт, а самые смелые получат возможность подержать в руках гигантских тараканов и живых палочников.

Кульминацией праздника станут тараканьи бега. В забегах примут участие настоящие мадагаскарские тараканы. Мероприятие такого рода в музее проходит впервые.

Также в музее состоится лекция об особенностях фотосъемки в дикой природе, конкурс рисунков на асфальте и мастер-классы по росписи фигурок насекомых из гипса.