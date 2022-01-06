Сегодня и завтра в Кирове пройдут торжественные рождественские богослужения.

Их центром станет Успенский собор Трифонова монастыря.

В канун праздника Рождества Христова (6 января в 17:00) здесь состоится Всенощное бдение, 7 января в 0:00 — встреча Рождества, в 16:00 — Великая Вечерня.

Кроме того, праздничные богослужения пройдут в Свято-Серафимовском соборе (ул.Урицкого, 25), храме Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (ул.Ломоносова, 1), храме великомученика и целителя Пантелеимона (ул. Воровского, 98), храме Рождества Пресвятой Богородицы (ул.Ивана Попова, 85), церкви в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (ул.Луганская, 5а).

Фото vyatskaya-eparhia.ru