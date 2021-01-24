В областном центре началась оттепель. В начале рабочей недели ожидается плюсовая температура.

Ещё несколько дней назад жители региона делились в соцсетях фотографиями морозных узоров на стеклах окон. Но уже к выходным температура на улице резко повысилась. А сейчас и вовсе по прогнозам специалистов, в Кирове пройдёт дождь.

В понедельник, 25 января, ожидается +1 градус Цельсия и небольшой дождь.

26 января, во вторник, будет около −2 градусов Цельсия. Автомобилистам следует быть предельно осторожными — на дорогах возможен сильный гололёд.

27 января, в среду, будет точно такая же погода.

В четверг, 28 января, потеплеет до −1 градуса Цельсия. Также выпадет небольшой снег.

29 января, в пятницу, столбики термометров опустятся до −4 градусов.