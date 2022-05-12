В Кирове пьяного водителя «Шкоды» отправили в колонию на полгода

В Кирове жителя Челябинской области приговорили к лишению свободы за пьяное вождение. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Инцидент произошел в ночь на 28 сентября прошлого года. Нетрезвый 41-летний мужчина сел за руль «Шкоды Октавии» и врезался в бордюр на улице Лепсе. Через некоторое время его задержали полицейские.

Проверка показала, что в июле того же года мужчину уже привлекали к ответственности за пьяную езду. Тогда водителя оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на 1,5 года.

По факту повторного пьяного вождения было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил мужчину к лишению свободы на срок 6 месяцев и лишению прав на срок 2,5 года.

Осужденный обжаловал приговор, но апелляция была отклонена. Отбывать наказание рецидивист будет в колонии строгого режима с учетом его прошлой судимости за убийство.