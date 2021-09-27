В Кирове пьяный водитель на «десятке» катался по дворам

В Кирове задержали очередного нетрезвого водителя. Инцидент произошел 26 сентября.

Около 5 часов утра местные жители сообщили в полицию, что по двору дома на улице Красина ездит ВАЗ-2110 с, вероятно, пьяным водителем.

Информация была передана всем нарядам. На указанный адрес прибыла группа задержания Росгвардии. Патрульные засекли и остановили «десятку». От водителя исходил сильный запах алкоголя.

При проверке документов выяснилось, что в прошлом году мужчина был лишен прав за пьяную езду. Теперь рецидивисту может грозить уголовная ответственность.

Ранее активисты «Ночного патруля» угостили пьяного водителя лимонадом.