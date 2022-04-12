В Кирове пьяный водитель-рецидивист сбежал от суда

Кировский водитель, которого не однажды ловили пьяным за рулем, скрылся от суда. Об этом сообщает «Место происшествия».

31-летний Алексей Козлов много раз попадался на пьяном вождении. 11 апреля Ленинский районный суд Кирова должен был рассмотреть сразу 2 дела по факту рецидива нетрезвой езды. Однако не сложилось.

Алексей, которому грозило реальное лишение свободы, на суд не явился. Подсудимый предпочел скрыться от суда. Из-за этого производство по делу было приостановлено.

— Обвиняемый скрылся, и местопребывание его неизвестно, — сообщается на сайте суда.

В архивных видеозаписях кировчанин хвастается, что уже сидел за пьяное вождение. Также молодой человек говорит, что его задерживают уже шестой раз за месяц.

Ранее мы писали, что в Кирово-Чепецке нетрезвого водителя «Тойоты» подозревают в изнасиловании.

Фото: Место происшествия