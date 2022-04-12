В Кирове пьяный водитель-рецидивист сбежал от суда

Кировский водитель, которого не однажды ловили пьяным за рулем, скрылся от суда. Об этом сообщает «Место происшествия».
31-летний Алексей Козлов много раз попадался на пьяном вождении. 11 апреля Ленинский районный суд Кирова должен был рассмотреть сразу 2 дела по факту рецидива нетрезвой езды. Однако не сложилось.
Алексей, которому грозило реальное лишение свободы, на суд не явился. Подсудимый предпочел скрыться от суда. Из-за этого производство по делу было приостановлено.
— Обвиняемый скрылся, и местопребывание его неизвестно, — сообщается на сайте суда.
В архивных видеозаписях кировчанин хвастается, что уже сидел за пьяное вождение. Также молодой человек говорит, что его задерживают уже шестой раз за месяц.
Ранее мы писали, что в Кирово-Чепецке нетрезвого водителя «Тойоты» подозревают в изнасиловании.
Фото: Место происшествия