В Кирове рабочий шинного завода погиб от удара током

В Кирове сотрудник шинного завода погиб на производстве. О подробностях происшествия рассказали в Следственном комитете.

Трагедия произошла 1 сентября на территории завода на улице Энергетиков. 23-летний рабочий выполнял обслуживание трансформаторной подстанции, не отключив шкаф от электричества.

В какой-то момент молодого человека ударило током. Травма оказалась смертельной – рабочий скончался на месте.

В настоящее время следователи проводят проверку по факту происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Кировской области рабочий погиб на пилораме.