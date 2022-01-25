В Кирове работникам «красной зоны» предложили давать путевки в санаторий

Вице-спикер Заксобрания Кировской области Ирина Морозова предложила давать путевки в санаторий медикам, работающим в «красной зоне» инфекционных госпиталей. Об этом бывший главврач нововятской горбольницы заявила в эфире радио «Эхо Москвы в Кирове».

В настоящее время медикам уже оказывается различная поддержка, в частности , в виде повышенных выплат. Но, по мнению Ирины Морозовой, она является недостаточной.

— Мы должны продумать варианты восстановления здоровья медиков. На сегодня у нас нет ни одной программы, например, бесплатного санаторно-курортного лечения тех, кто был в «красной зоне», — отметила она.

По словам Морозовой, после болезни медикам нужна реабилитация. И это должно быть прописано в законодательстве.

— Возможно, это будут поправки, возможно, какой-то законопроект, — добавила вице-спикер ОЗС.

Отметим, что, по мнению кировчан, поддержка нужна не только работникам «красной зоны», но и другим медикам, которые работают с коронавирусными пациентами: педиатрам, терапевтам, семейным врачам.

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