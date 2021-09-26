Благодаря отличной безопасности дорогого внедорожника все люди, находившиеся в салоне, живы.

В субботу, 25 сентября, в Кирове Range Rover на большой скорости врезался в гараж. ДТП произошло около 7 часов на улице Северное Кольцо (рядом с домом №29).

За рулём люксового внедорожника находился 31-летний водитель. Он и его пассажиры: 30-летний мужчина и 20-летняя женщина получили травмы. Обошлось без скорой. Однако дорогой автомобиль сильно подешевел.

Ранее мы сообщали, что в Кирове женщина с ребенком чудом избежали гибели на пешеходном переходе (+ВИДЕО).