В Кирове расчистят русло реки Хлыновки и проведут ряд других мероприятий на водных объектах. О том, что будет сделано, рассказали в областном минприроды на заседании совета Камского бассейнового округа.

Как сообщили в министерстве, планируется расчистка русла реки Хлыновки в Кирове на протяжении 7 километров и укрепление берега Белохолуницкого водохранилища. Также в планах – разработка проекта для расчистки русла реки Пижмы в Советске и укреплению берега реки Чахловицы в селе Бахта.

Помимо этого, средства требуются на определение границ водных объектов и установление водоохранных зон на реках Чернушке и Чахловице с притоками, на реках Лумпун, Сардык, Унинка с притоками и на реках Иж, Пижанка, Мирянга, Шуйма, Ахмановка. Еще на ряде рек будут установлены знаки, информирующие о границах водоохранных зон и границах прибрежных защитных полос.

Работы планируется провести в 2023 году с привлечением средств федерального бюджета. Все предложения от Кировской области одобрены и будут направлены в Федеральное агентство водных ресурсов для принятия окончательного решения.