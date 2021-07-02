В Кирове раскрыли семейный наркобизнес

Дома и в машине кировчан сотрудники наркоконтроля нашли более 50 доз наркотиков.

Семейную пару — 38-летнего мужчину и его 23-летнюю жену — задержали во время попытки сбыта запрещенного вещества. Стражи правопорядка зафиксировали момент закладки тайника на одной из улиц Кирова. Со своими покупателями они договорились в интернете: оставляют для них свертки и дают координаты.

После задержания у пары нашли более 50 пакетов с веществом, расфасованных для одноразового потребления. Порошок отправили экспертам. Те определи, что кировчане распространяли наркотик с названием «мефедрон». Его изъяли более 50 граммов, что является крупным размером.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Мужчину заключили под стражу, его жена дала подписку о невыезде и надлежащем поведении. Устанавливается причастность семейной пары к иным подобным преступлениям.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге электричка сбила жителя Кировской области.