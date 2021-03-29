В Кирове распустились первые цветы

Снимки появились в интернете. Сейчас горожане гадают, где появились первоцветы.

Житель областного центра Юрий Морданов выложил у себя на страничке фотографии первых цветов. Снимки сделаны в областном центре в последние выходные марта.

Фотографии разлетелись по кировским пабликам. Горожане интересуются, где обнаружены первоцветы. Ведь в Кирове почти везде ещё лежат сугробы снега. Пользователи предположили, что цветы распустились на газоне, под которым проходит теплотрасса.

В прошлые годы из-за тёплых зим первые цветы горожане также находили в конце марта. Но в этом году подснежники и мать-и-мачеха удивили кировчан. Ведь зима была достаточно снежной и холодной.

Ранее мы писали, что в Кировской области выросли ледяные цветы.

Фото: vk.com/id132185329