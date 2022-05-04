В Кирове расширилась зона катания на электросамокатах

Операторы кикшеринга в Кирове существенно расширили зоны катания на электросамокатах. Об этом сообщает «Красивый Киров».
Наиболее заметные изменения произвел Sun Rent. «Синий» оператор расширил маршруты
- по улице Ленина до ТЦ «Грин Хаус» и Солнечного берега,
- по улице Попова – от Дворца пионеров до гипермаркета «Макси»
- по Октябрьскому проспекту от ОДНТ до площади Лепсе,
- от площади Лепсе до парка Победы.
Парковки Sun Rent появились на Комсомольской площади, у Дворца бракосочетания, у ТЦ «Джем Молл» и на перекрестке Сурикова и Некрасова.
Оператор Greenbee также расширил зону катания. Добавились:
- парк Победы
- дорога от парка Победы до «Мечты».
Парковка «зеленого» оператора появилась у «Море-парка».
С расширением зоны покрытия прокатные электросамокаты вполне могут считаться не развлечением, а транспортом. Правда, для комфортного катания кировчанам не хватает ровных дорог и удобных съездов, отмечают авторы «Красивого Кирова».
Ранее мы писали, как изменились тарифы на электросамокаты в Кирове в этом году.