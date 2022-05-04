В Кирове расширилась зона катания на электросамокатах

Операторы кикшеринга в Кирове существенно расширили зоны катания на электросамокатах. Об этом сообщает «Красивый Киров».

Наиболее заметные изменения произвел Sun Rent. «Синий» оператор расширил маршруты

по улице Ленина до ТЦ «Грин Хаус» и Солнечного берега,

по улице Попова – от Дворца пионеров до гипермаркета «Макси»

по Октябрьскому проспекту от ОДНТ до площади Лепсе,

от площади Лепсе до парка Победы.

Парковки Sun Rent появились на Комсомольской площади, у Дворца бракосочетания, у ТЦ «Джем Молл» и на перекрестке Сурикова и Некрасова.

Оператор Greenbee также расширил зону катания. Добавились:

парк Победы

дорога от парка Победы до «Мечты».

Парковка «зеленого» оператора появилась у «Море-парка».

С расширением зоны покрытия прокатные электросамокаты вполне могут считаться не развлечением, а транспортом. Правда, для комфортного катания кировчанам не хватает ровных дорог и удобных съездов, отмечают авторы «Красивого Кирова».

Ранее мы писали, как изменились тарифы на электросамокаты в Кирове в этом году.