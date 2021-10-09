В Кирове расширили территорию, где запрещено возводить 8-10-этажные дома

Это необходимо для сохранения историко-культурной среды центральной части города.

Напомним, с 2015-го, на территории, обозначенной как историческое поселение регионального значения «Город Киров (Хлынов, Вятка), запрещено возводить 8-10-этажные дома. Застройщики, проектируя дома, ТЦ и другие здания, должны учитывать эти ограничения, иначе разрешение на их строительство может быть не выдано.

Региональным правительством расширены границы этой территории.

— Сейчас они проходят от реки Хлыновка, включая улицы Азина и Блюхера, далее по Октябрьскому проспекту, улице Профсоюзной и по берегу Вятки, — рассказали в городском управлении градостроительства и архитектуры.

Напомним, недавно в Кирове пополнили список исторически ценных градоформирующих объектов. В него внесли еще 18 зданий.

Фото: admkirov.ru