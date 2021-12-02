В Кирове расширят перекресток улиц Ленина и Современной за 38 млн рублей

В Кирове проведут капитальный ремонт перекрестка улиц Ленина и Современной. Об этом рассказал начальник департамента городского хозяйства Дмитрий Печенкин.
В рамках работ планируется расширить проезжую часть в районе перекрестка.Стоимость работ составит почти 38 миллионов рублей. Заключение госэкспертизы на проектно-сметную документацию уже получено. В ближайшее время стартует аукцион по поиску подрядчика, который выполнит работы.
Также Дмитрий Печенкин сообщил, что осенью 2022 года планируется завершить строительство участка улицы Сурикова от Некрасова до Комсомольской и улиц Восьмого Марта и Зеленина в Долгушино.
Запланирован к ремонту и ряд других объектов. Проектно-сметная документация разработана на:
- капремонт Студенческого проезда от Московской до Воровского;
- капремонт перекрестка Проезжей и Павла Корчагина с организацией кругового движения;
- капремонт Стахановской;
- капремонт Крупской;
- строительство Солнечной от Воровского до Производственной;
- капремонт пересечения Подгорной и Сутырина с организацией кругового движения;
- капремонт перекрестка Октябрьского проспекта и Карла Маркса с организацией кругового движения;
- капремонт пересечения Октябрьского проспекта и ул. Свердлова с организацией кругового движения;
Также будет проведен капитальный ремонт ряда участков улично-дорожной сети в части устройства недостающего освещения.