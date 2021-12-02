В Кирове расширят перекресток улиц Ленина и Современной за 38 млн рублей

В Кирове проведут капитальный ремонт перекрестка улиц Ленина и Современной. Об этом рассказал начальник департамента городского хозяйства Дмитрий Печенкин.

В рамках работ планируется расширить проезжую часть в районе перекрестка.Стоимость работ составит почти 38 миллионов рублей. Заключение госэкспертизы на проектно-сметную документацию уже получено. В ближайшее время стартует аукцион по поиску подрядчика, который выполнит работы.

Также Дмитрий Печенкин сообщил, что осенью 2022 года планируется завершить строительство участка улицы Сурикова от Некрасова до Комсомольской и улиц Восьмого Марта и Зеленина в Долгушино.

Запланирован к ремонту и ряд других объектов. Проектно-сметная документация разработана на:

капремонт Студенческого проезда от Московской до Воровского;

капремонт перекрестка Проезжей и Павла Корчагина с организацией кругового движения;

капремонт Стахановской;

капремонт Крупской;

строительство Солнечной от Воровского до Производственной;

капремонт пересечения Подгорной и Сутырина с организацией кругового движения;

капремонт перекрестка Октябрьского проспекта и Карла Маркса с организацией кругового движения;

капремонт пересечения Октябрьского проспекта и ул. Свердлова с организацией кругового движения;

Также будет проведен капитальный ремонт ряда участков улично-дорожной сети в части устройства недостающего освещения.