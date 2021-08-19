В Кирове рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Чистых Прудах

Трое пострадавших в ДТП в Чистых Прудах остаются в больнице. О состоянии пострадавших в резонансной аварии сообщает паблик «Место происшествия».

На 19 августа в больнице остаются 3 человека. Самый «тяжелый» из них – 6-летний мальчик. Он находится в реанимации в коме.

Еще один пешеход, 35-летний мужчина, лежит в нейрохирургическом отделении Центра травматологии. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

В отделении множественной и сочетанной травмы проходит лечение женщина 62 лет. Она также находится в среднетяжелом состоянии.

Еще троих пострадавших пешеходов: женщину и двух детей 5 и 2 лет – отправили на амбулаторное лечение.

Напомним, ДТП случилось вечером 17 августа на перекрестке улиц Попова и Чистопрудненской. 35-летняя женщина за рулем «Хонды» поворачивала налево и врезалась в «Форд» под управлением 21-летнего водителя.

«Форд» вылетел на тротуар и врезался в толпу людей. Пострадали 6 человек. По факту аварии возбуждено уголовное дело.