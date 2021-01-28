В Кирове расскажут, каким чиновником был Салтыков-Щедрин

В кировском музее Салтыкова-Щедрина презентовали новую экспозицию «История одного чиновника». Поводом к ее созданию стал 195-летний юбилей со дня рождения писателя, который 7 лет провел в Вятской ссылке. Организаторы новой выставки собрали документы, рассказывающие, каким чиновником был знаменитый писатель.

Сотрудники музея решили показать вятский период жизни знаменитого писателя с точки зрения становления его карьеры на госслужбе. Они раскопали проекты, над которыми работал Михаил Евграфович, его деловые и личные письма.

Еще один сюрприз для гостей выставки — уникальная коллекция работ Кукрыниксов к произведениям Салтыкова-Щедрина. Ее из мастерской знаменитого трио выкупили в 1980-х годах и никогда еще не выставляли.

Познакомиться с экспозицией можно в течение месяца — до 25 февраля.

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Фото: vk.com/kokm43