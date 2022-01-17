В Кирове рассказывают о том, как учили и учились на Вятке 100 лет назад

В кировском областном краеведческом музее открылась первая выставка 2022 года. С ней можно познакомиться в отделе краеведческого музея — музее А.С. Грина. Её название «Слово об учителях». Это 80 подлинных экспонатов, которые рассказывают о том, как учили и учились на Вятке 100 лет назад.

Среди любопытных предметов — фотографии, учебные пособия, книги, бытовые предметы, одежда. Посетители смогут окунуться в педагогические будни сотрудников гимназий и училищ.

Необычно для нас выглядят школьные принадлежности и приборы, которые использовали педагоги. А ещё в прошлом веке важным занятием в школе было рукоделие. На выставке воссоздан уголок класса, где девочки вышивали, шили, вязали.

Примечательно, что организаторы выставки не забыли и об интерактивах. Для посетителей приготовлены мини-задания. А ещё можно позвонить в школьный звонок, который объявлял о начале и завершении уроков в начале XX века.

Кстати, вход на выставку в музее А.С. Грина доступен и по пушкинским картам.

Фото: muzey43.ru