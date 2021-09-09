В Кирове растёт 140-летний дуб-старожил

Это дерево существовало при многих знаменательных событиях, происходящих в нашем городе.

Сотрудники ботанического сада сообщают, что несмотря на похолодание, двери уголка природы остаются открытыми для посетителей. Также они просят горожан обратить внимание на огромный дуб, который растёт в саду. Скорее всего, его видели многие жители областного центра и гости. Дерево, возвышающееся над ботанической территорией, видно даже с улицы.

Как оказалось, у этого дуба большая история. Ему 140 лет. Этот старожил становился безмолвным свидетелем многих событий, происходящих в Кирове. Например, дерево росло, когда создавался сам ботанический сад. А ведь саду уже больше века.

Примечательно, в Кирове есть ещё одно дерево, возраст которого впечатляет. Одному из старейших дубов города более 230 лет. Он растёт внутри квартала между улицами Московская — Свободы — Спасская — Володарского.

Фото: vk.com/botsadvyatsu