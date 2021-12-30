В Кирове разработана цифровая основа территории города (ЦОТ).

С её помощью можно найти информацию о зданиях и земельных участках. Сервис поможет узнать, где находятся инвестиционные площадки, социальные объекты и нестационарные торговые объекты, строящиеся и аварийные дома.

Благодаря ЦОТ можно увидеть, где проводятся земляные работы. Есть вкладка по остановочным пунктам — горожане узнают, какие маршруты общественного транспорта делают остановку по конкретному адресу. Кроме того, на карте обозначены зоны ограничения торговли.

С возможностями ресурса можно ознакомиться здесь