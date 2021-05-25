В Кирове разрешили проводить День города

В правительстве области сообщили об изменениях, внесенных в «коронавирусное» постановление № 122-П.

Согласно им, в Кирове разрешается проведение мероприятий, посвященных Дню России и 647-летию города Кирова. Также разрешены мероприятия в честь присвоения Кирову почетного звания «Город трудовой доблести». Участвовать в них кировчане смогут при соблюдении социальной дистанции.

Также с 25 мая в Кировской области разрешены мероприятия в парках, бассейнах и на пляжах при условии соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра и наличия антисептиков.

Соответствующий документ за подписью председателя правительства Александра Чурина опубликован на сайте kirovreg.ru.