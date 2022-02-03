В Кирове разыскали пропавшего клиента хостела

В УМВД по Кировской области рассказали про успешное завершение розыска пропавшего без вести.

О том, что клиент не вернулся в свой номер в хостел ночевать, 1 февраля сообщил в полицию сам владелец заведения. Следующие сутки пребывания в номере не были оплачены, однако все вещи и даже телефон остались там. Связи с пропавшим не было, возникло предположение о внезапной проблеме с человеком.

Полицейские составили ориентировку с приметами, опросили работников магазина и кафе поблизости. В конце концов выяснилось, что потеряшка просто ночевал у нового знакомого и не подумал, что его пропажу заметят. Преступлений в отношений него не было, утверждают полицейские.