В Кирове разыскивается виновник ДТП, скрывшийся с места аварии с тремя пострадавшими

Происшествие случилось вечером 2 апреля на Победиловском тракте — 10-м километре дороги Киров – Стрижи — Оричи.

Рядом с каменным знаком у въезда в Киров произошло ДТП. Столкнулись ВАЗ-2114 и неустановленное авто. Предположительно, «Ауди» 1991 — 1996 годов выпуска. Об этом в соцсетях рассказал свидетель аварии.

В ДТП получили травмы три человека, ехавшие в ВАЗе: 66-летний водитель и две женщины пассажирки — 29 и 55 лет.

Личность скрывшегося с места ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД Кировской области.

Как и ещё одного водителя, который в Кирово-Чепецком районе, управляя «Шевроле», снёс знак «Обгон запрещен». В аварии получили травмы его пассажиры. Но сам водитель с места происшествия убежал.

Фото: ГИБДД Кировской области и из открытых источников