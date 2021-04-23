В Кирове разыскивают алиментщика с особым ребенком

Управление службы судебных приставов просит кировчан помочь в поиске неплательщика алиментов.

Как сообщается на сайте ведомства, 40-летний Дмитрий Зыков 2 с лишним года скрывается от приставов и не платит алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка с особенностями развития. Ребенок находится в детском доме.

Помимо неуплаченных алиментов, у приставов имеются и другие исполнительные производства на нерадивого отца. Общая сумма задолженности составляет 850 тысяч рублей.

Кировчан просят оказать содействие в розыске должника. Все, у кого есть информация о его местонахождении, просят сообщить об этом по телефону дежурной части Управления: 8 (8332) 48-99-05.