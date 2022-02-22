В Кирове разыскивают двух девушек, обокравших автомобиль

В Кирове полиция разыскивает двух девушек, похитивших вещи из чужого авто.

Преступление было совершено 11 февраля около 3 часов ночи у дома №167 на улице Карла Маркса. Камеры видеонаблюдения зафиксировали рядом с местом происшествия двух девушек. У полиции есть основания подозревать их в совершении преступления.

Обе девушки ростом около 160 сантиметров и выглядят на 20 лет. Первая подозреваемая полного телосложения, была одета в белую курточку до пояса, черные брюки и такую же обувь. Вторая подозреваемая была в черной куртке с капюшоном, белом шарфе, черных штанах и черной обуви.

Кировчан, владеющих информацией о девушках, просят поделиться ей по номерам 56-60-20 или 02 (102 с мобильного телефона).