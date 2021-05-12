В Кирове разыскивают мотоциклиста, который сбил пешехода

Авария произошла 8 мая в 17 часов в Нововятском районе Кирова.

По данным группы «Место происшествия», у дома №174 на улице Советской неустановленный водитель серо-черного мотоцикла марки Honda совершил наезд на пешехода, а потом уехал с места аварии. Водитель находился за рулем без экипировки. В сводки ГИБДД происшествие не попало.

Как уточнили в комментариях подписчики группы, мотоциклист не сбежал, а уехал только после беседы с пострадавшим. Впрочем, по закону это приравнивается к оставлению места ДТП.

Фото: vk.com/kirovmp