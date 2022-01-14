В Кирове разыскивают мужчину и женщину, похитивших вещи из подъезда

В новогодние праздники в Кирове двое неизвестных обокрали тамбур дома на Блюхера, 32.

Инцидент произошел в ночь на 5 января. Из тамбура пропали мужские кроссовки, женская обувь, а также шлейка для собаки и переноска. На камеры видеонаблюдения попали двое граждан – мужчина и женщина, которых подозревают в совершении преступления. В настоящее время их ищет полиция.

Приметы разыскиваемых:

Женщина: 26-30 лет на вид, среднее телосложение. Была одета в черную шапку с белым логотипом, розовый шарф, красную курточку, темно-синие штаны и черные ботинки.

Мужчина: 30-35 лет на вид, среднее телосложение. Был одет в синю шапку, темно-синюю куртку с желтой вставкой, камуфляжные штаны и черную обувь.

Всех, у кого есть информация о предполагаемых преступниках, просят поделиться ей по телефонам 519-620 или 02 (102 с мобильного телефона).