В Кирове разыскивают неизвестного, который избил подростка в парке у цирка

В Кирове ищут мужчину, который подрался с подростком в парке имени Кирова

Инцидент произошел 27 сентября прошлого года. Ночью на пешеходной дорожке между верхним и нижним прудами неизвестный затеял конфликт с подростком. В ходе драки хулиган ударил школьника тяжелым предметом по голове и по груди, причинив серьезные травмы.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. С момента преступления прошло больше полугода, однако нападавшего до сих пор не нашли. Кировчан, которые могли стать очевидцами случившегося, просят посодействовать в поисках.

Приметы подозреваемого: 20-25 лет, рост 170-180 сантиметров, телосложение спортивное. Был одет в белые кроссовки, голубые брюки, черную курточку. С собой была коричневая сумка и светлые очки в квадратной оправе.

Всех, у кого имеется информация о нападавшем, просят сообщить в следственное управление по телефонам: 8 (8332) 485-181, 485-213.