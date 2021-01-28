В Кирове разыскивают пропавшего подростка

15-летний Кирилл Зорин пропал 20 января. Последний раз подростка видели в Москве. С тех информации о его местонахождении нет.

Пропавший — худощавого телосложения, зеленоглазый и русоволосый. Рост подростка около 170-172 сантиметров. Школьник был одет в брюки, толстовку, куртку и коричневые ботинки. С собой у Кирилла был рюкзак.

Как сообщили в отряде по розыску несовершеннолетних «Первый», подросток может находиться в Кирове. Всех, у кого есть информация о пропавшем, просят связаться с инфоргом поисков Екатериной по номеру 8-909-135-10-85.

Ранее мы писали, что в Кировской области нашли 15-летнего «потеряшку». О том, где пропадал школьник, рассказали в полиции.