В Кирове разыскивают трех миллионеров

Новогодний розыгрыш «Русского лото» прошел 1 января 2021 года. По итогам розыгрыша 7 кировчан выиграли по одному миллиону рублей. Однако за выигрышем обратились только четверо миллионеров, сообщили в компании. Остальных пока ждут.

Как рассказала представитель «Столото» Варвара Басанович, большинство новоиспеченных миллионеров обращаются за деньгами в первые две недели. Сразу не получается — нужно спланировать время для поездки в столицу. А некоторые и вовсе забывают о том, что купили билет.

Впрочем, время у победителей еще есть: они могут обратиться за выигрышем в течение полугода. При наличии уважительной причины этот срок увеличивается до трех лет. Только после этого невостребованные деньги перечисляются в бюджет страны, говорит Варвара Басанович.

Ранее мы сообщали, что семеро кировчан стали миллионерами в первый день нового года. Новогодняя лотерея стала одним из самых крупных розыгрышей — ее призовой фонд составил почти 2 миллиарда рублей.