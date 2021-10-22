В Кирове разыскивают водителя, который сбил пешехода на Октябрьском проспекте

Госавтоинспекция Кировской области разыскивает водителя, который сбил мужчину и скрылся с места ДТП. Об этом сообщается в группе «Место происшествия».

Инцидент произошел 15 октября в 18.15 у дома №96 на Октябрьском проспекте. Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле сбил пешехода и уехал с места происшествия.

В результате аварии мужчина получил травмы. В настоящее время ГИБДД устанавливает личность водителя-нарушителя.

Ведомству нужна помощь очевидцев. Всех, кто стал свидетелями случившегося, просят сообщить об этом по номеру 588-935.

Фото: Место происшествия