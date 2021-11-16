Главная > Без рубрики > Выбор редакции > В Кирове разыскиваются свидетели смертельной аварии на улице Лепсе

В Кирове разыскиваются свидетели смертельной аварии на улице Лепсе

Тамара Полыхаева Выбор редакции, Лучшее, Новости, Происшествия

Напомним, ночью 14 ноября водитель автомобиля УАЗ-3303 сбил 22-летнюю девушку. Она скончалась на месте ДТП.

На место сразу же выехали сотрудники ГИБДД. Они сообщили, что пешеход пересекала проезжую часть в районе дома №51а по улице Лепсе на красный свет.

В Кирове разыскиваются свидетели смертельной аварии на улице Лепсе

Проверка трагического ДТП, унесшего жизнь молодой девушки продолжается. Сейчас следователи просят отозваться очевидцев этой аварии. Если вы были свидетелем смертельного ДТП на улице Лепсе, то позвоните по телефонам: 8-951-34-88-999 или 588-946.

В Кирове разыскиваются свидетели смертельной аварии на улице Лепсе

Кстати, по информации региональной Госавтоинспекции в этом году каждая четвертая авария на дорогах области связана с наездом на пешеходов.

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Тамара Полыхаева