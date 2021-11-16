В Кирове разыскиваются свидетели смертельной аварии на улице Лепсе

Напомним, ночью 14 ноября водитель автомобиля УАЗ-3303 сбил 22-летнюю девушку. Она скончалась на месте ДТП.

На место сразу же выехали сотрудники ГИБДД. Они сообщили, что пешеход пересекала проезжую часть в районе дома №51а по улице Лепсе на красный свет.

Проверка трагического ДТП, унесшего жизнь молодой девушки продолжается. Сейчас следователи просят отозваться очевидцев этой аварии. Если вы были свидетелем смертельного ДТП на улице Лепсе, то позвоните по телефонам: 8-951-34-88-999 или 588-946.

Кстати, по информации региональной Госавтоинспекции в этом году каждая четвертая авария на дорогах области связана с наездом на пешеходов.