В Кирове реконструируют фонтан, закрытый в 90-е годы

Новый фонтан появится в сквере Трудовой Славы на углу улиц Профсоюзной и Карла Маркса. Он будет оборудован на месте старого, давно неработающего фонтана.

Когда-то на Профсоюзной было 2 фонтана. Они перестали работать в 90-е годы. Одна чаша была закрыта досками, а на месте второй разбита клумба с бархатцами.

Долгое время на месте будущего сквера была заброшенная территория. В 2010-е годы здесь хотели построить Центр делового сотрудничества, однако идея не встретила энтузиазма у жителей. И в 2014 году было принято решение о создании сквера. В 2016 году ему был присвоено имя Трудовой Славы, выбранное путем голосования, а в 2021-м начались работы по благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

По проекту, в сквере будут обустроены пешеходные дорожки, установлены скамейки и фонари, оборудована детская площадка и полоса препятствий. Помимо этого, в нем будут установлены памятные знаки, посвященные кировским предприятиям, которые получили награды за труд в годы войны. Также в сквере установят стелу с указом президента о присвоении Кирову звания «Город трудовой доблести».

Фото: yandex.ru/maps, ok.ru/vyatka.fot