В Кирове ремонтируют храм великомученика и целителя Пантелеимона

Сейчас он «украшен» строительными лесами.

Работы начались еще в прошлом году. Осенью 2020-го была обновлена колокольня. После этого торжественно освятили и водрузили новый надпапертный крест.

Сейчас храм великомученика и целителя Пантелеимона обнесен строительными лесами. Второй этап работ — реконструкция кровли и вентиляции. Также рабочие заменят архитектурную подсветку.

— Замена старых светильников на новые LED-прожекторы даст возможность существенно экономить потребление электроэнергии и чаще включать праздничную подсветку храма, — сообщили в приходе церкви.

Ремонт храма начнется в середине апреля.

Ранее мы сообщали, что строительство аквапарка в Кирове еще не началось.

Фото: kirovpravda.ru