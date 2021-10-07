В Кирове ремонтируют лестницу на Комсомольской

В Кирове идет ремонт лестницы у дома №27 на улице Комсомольской. Работы ведутся в рамках муниципального контракта.

Лестницу на Комсомольской не ремонтировали несколько десятилетий. Некоторые ступеньки были разрушены настолько, что по ним было невозможно ходить.

Ремонтные работы начались в октябре. Подрядчик начал с этой лестницы, поскольку на Комсомольской большой пешеходный трафик. Как сообщили в УДПИ, рабочие демонтируют старое покрытие и сделают новые ступеньки из бортового камня, цементно-песчаной смеси и брусчатки.

После этого подрядчик приступит к ремонту лестниц на улице Розы Люксембург, 69 и в переулке Вершининском, 6.

Всего в рамках контракта планируется отремонтировать 21 лестницу. Список был составлен по обращениям жителей. Стоимость работ составит 2,9 миллиона рублей. Ремонт всех объектов планируется завершить в течение 2 месяцев.