Ни водитель кроссовера, ни люди в салоне общественного транспорта не пострадали.

В Кирове «Рено» врезался в пассажирский автобус 12 маршрута. ДТП произошло на остановке на углу улиц Воровского и Производственной.

Люди не пострадали. Сильные повреждения получил «Рено Дастер»: у него сильно разбита передняя часть. У автобуса отлетела левая фара.

По сообщениям очевидцев аварии, за рулем «Рено» находился водитель пенсионного возраста. Похоже, что он был невнимателен и поторопился.

Участники аварии ждут сотрудников ГИБДД. Пассажиров автобуса высадили.

Ранее мы сообщали, что в Оричевском районе «Шевроле Нива» врезалась в остановившийся «КамАЗ».

Фото: kirovpravda.ru