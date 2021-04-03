В Кирове решается судьба дольщиков долгостроя на Пугачева, 29а

Их права восстановят через Фонд защиты дольщиков.

В областном министерстве строительства продолжаются встречи с кировскими дольщиками. Так, на днях состоялся разговор между представителями власти, теми, кто вложился в строительство дома на ул. Пугачева, 29а и конкурсным управляющим проблемной стройки.

Новая многоэтажка на 206 квартир должна была вырасти на улице Пугачева возле с перекрестком с улицей Красина к концу 2017 года. Но на сегодняшний день возведение дома остановлено из-за нехватки средств. Работы выполнены лишь на 41%.

В прошлом году, по ходатайству регионального минстроя, Фонд защиты дольщиков подал документы в Арбитражный суд Кировской области для признания банкротства застройщика ООО «Коммунсервис». После положительного решения суда руководство региона смогло использовать деньги Фонда для восстановления прав дольщиков вложившихся в дом на Пугачева. В ближайшее время будет сформирован реестр кредиторов. После этого Фонд примет решение о выделении финансов для восстановления прав участников строительства.

Тем временем в правительстве области будет вестись внутренняя работа: региональный минстрой намерен просить у минфина выделить деньги из областного бюджета на текущий год Фонду защиты прав дольщиков в рамках софинансирования для восстановления прав дольщиков.

Напомним, на сегодняшний день в регионе 34 проблемных объекта. По каждому из них вопросы решаются «ручным управлением», в то же время для контроля за процессами по поручению губернатора создан сайт «Достроим вместе».

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