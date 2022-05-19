В Кирове ревизора Федеральной пассажирской компании оштрафовали на 500 тысяч рублей

В Кирове сотрудника АО «Федеральная пассажирская компания» признали виновным в получении коммерческого подкупа.

В ходе следствия было установлено, что контролер-ревизор транспортной компании брал деньги от начальников пассажирских поездов. За плату мужчина обещал не документировать серьезные нарушения, а также заранее сообщать о грядущих проверках. Это позволяло скрывать нарушения и избегать ответственности.

Факты подкупа были выявлены сотрудниками УФСБ и транспортной полиции. Суд признал ревизора виновным и приговорил к штрафу в размере 500 тысяч рублей.