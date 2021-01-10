В Кирове резко похолодает до -30 градусов

Уже в середине рабочей недели в областном центре ночные температуры будут приближаться к таким цифрам. А некоторые синоптики утверждают, что и превзойдут их.

В понедельник, 11 января, днём в Кирове похолодает до −17 градусов Цельсия. А ночью до −25 градусов. Выпадет небольшой снег.

12 января, во вторник, будет уже −24 градуса Цельсия днём и −27 градусов ночью. Также возможны осадки.

13 января, в среду, синоптики прогнозируют такую же морозную погоду, как накануне.

В четверг, 14 января, днём будет −21° градус. А ночью станет теплее: столбики термометров покажут −20 градусов Цельсия.

В пятницу, 15 января, днём температура воздуха составит −16 градусов Цельсия. Ночью — −24 градуса. Возможен небольшой снег.

Ранее мы сообщали, что в Белой Холунице поселился символ года.

Фото: kirovpravda.ru