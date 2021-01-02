В Кирове родились Весна и Гектор

В органах ЗАГС рассказали об итогах прошедшего 2020 года и назвали самые редкие и самые популярные имена, которые давали кировчане детям.

В 2020 году кировчане часто разводились. За прошедший год в нашей области было зарегистрировано 4702 брака – и 3824 развода. В прошлом году браков было почти на 1,5 тысячи больше. Вероятно, создавать семьи помешал коронавирус, «закрывший» ЗАГСы на время.

С января по ноябрь 2020 года в Кировской области появились на свет 9782 ребенка. Самыми популярными мужскими именами стали Максим, Александр, Артем и Михаил у мальчиков и София, Мария, Анна и Виктория – у девочек.

Давали кировчане своим детям и редкие имена. Для девочек самыми оригинальными стали к стали Весна, Анисья и Закарья, а для мальчиков – Гектор, Адриан и Велимир.

Ранее мы писали, что первым новорожденным в 2021 году в Кирове стал мальчик.