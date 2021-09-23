Родители кировских школьников просят установить светофор у школы №26

Родители школьников будут добиваться установки светофора у школы №26 в Урванцево. По итогам акции «Дорога в школу» на данный участок поступил больше всего жалоб.

Путь до школы №26 по улице Энтузиастов небезопасен для детей. Чтобы попасть в школу, ребятам нужно перейти четырехполосную дорогу по нерегулируемому перекрестку. Движение здесь весьма интенсивное, особенно по утрам. Ведь улица Энтузиастов – единственная дорога, по которой можно выехать из микрорайона.

Помимо большого потока машин, родителей пугают автомобили, припаркованные по обеим сторонам дороги.

— Некоторые водители паркуются прямо у зебры, из-за чего детей не видно. Нам не раз приходилось помогать ребятам – переводить их через эту дорогу. При мне чуть не сбили девочек — проезжал большегруз, благо, все обошлось. Мы хотим, чтобы на данном участке появились искусственные неровности и кнопочный светофор, — говорят родители школьников.

За помощью они обратились к общественникам. В ОНФ рассказали, что светофор у школы №26 планируется установить весной 2022 года. Деньги на это – чуть больше миллиона рублей – будут выделены из городского бюджета.

Фото: ОНФ