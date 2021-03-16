В Кирове родителям детей-безбилетников придётся заплатить штраф

Автотранспортное предприятие решает вопрос с безбилетными юными пассажирами.

После вступления в силу закона о запрете высаживать из салона детей, которые не могут заплатить за проезд, проблема с «зайцами» усугубилась. Некоторые подростки пользуются новым законом и объявляют кондуктору, что денег с собой у них нет.

Однако в новом законе нет информации о том, что проезд для детей сделали бесплатным. Поэтому платить им всё равно необходимо.

В АТП ранее сообщали о том, что кондукторы теперь вправе фотографировать тетради, дневники ребят, которые не приобретают билет. После информация поступает в школу, где с родителями и самими учащимися проводятся беседы.

Кроме того, за повторный безбилетный проезд родителям придётся заплатить штраф 4 — 5 тысяч рублей. Информация об этом появилась в паблике «Кировский транспорт».

Ранее мы писали, что прокуратура проверит инцидент со школьником, которого высадили на мороз из автобуса.

Фото: vk.com/atpkirov