В Кирове росгвардейцы задержали подозреваемых в краже деталей сельхозтехники

Сегодня, 19 апреля, отмечается День работника ломоперерабатывающей отрасли. Двое мужчин, видимо, решили заработать к празднику.

На днях около пяти часов утра наряд вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования на улице Лепсе областного центра, обратил внимание на припаркованный около одного из пунктов приема металлов автомобиль.

В ходе беседы с водителем и пассажиром машины стражи правопорядка узнали, что они прибыли из Афанасьевского района, чтобы сдать в металлолом детали от спецтехники, которые они взяли на территории сельскохозпредприятия.

Росгвардейцы установили, что в правоохранительные органы Афанасьевского района поступило заявление от руководителя предприятия о пропаже этих деталей.

Подозреваемых 1993 и 1991 годов рождения передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.