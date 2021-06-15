В Кирове росгвардейцы задержали пьяную автоледи

Инцидент произошел на улице Ленина около 4 часов утра.

Наряд вневедомственной охраны Росгвардии, патрулировавший улицы, заметил странно едущую «Мазду». Автомобиль двигался рывками, вилял из стороны в сторону, а перед перестроением водитель не включал поворотники.

У одного из домов иномарка остановилась. За рулем «Мазды» оказалась 26-летняя кировчанка. Беседуя с девушкой, росгвардейцы почувствовали, что от нее исходит явственный запах алкоголя. Речь девушки была невнятной, а движения заторможенными.

Росгвардейцы сообщили о происшествии в ГИБДД и передали девушку сотрудникам дорожно-патрульной службы.

Ранее мы писали, что в Кировской области задержали следователи на виляющем авто.