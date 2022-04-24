В Кирове рухнула крыша в здании приюта для животных

В Кирове провалилась крыша в здании приюта для животных в Радужном. О происшествии сообщается в группе «Дари добро».

Зооприют в Радужном находится в помещениях бывших цехов. Большое здание находится в аварийном состоянии. Этой весной под тяжестью снега в нем частично обрушилась крыша.

На ремонт требуется 200 тысяч рублей. Сейчас зоозащитники экстренно собирают деньги. Время не ждет – работы по демонтажу старой кровли начались в эти выходные.

Кировчане активно участвуют в добром деле. Кто-то помогает небольшими посильными суммами, а кто-то – и посерьезнее. Так, «старый друг» волонтеров перевел сразу 100 тысяч рублей. На эти деньги мастера смогут закупить материалы.

Как помочь приюту, можно узнать здесь.

Фото: vk.com/kirovhelp.dogcat